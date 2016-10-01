Конте: «Абрамович любит футбол. Мне интересно с ним общаться»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что на постоянной основе излагает владельцу клуба Роману Абрамовичу свое видение футбола.

«Абрамович очень любит футбол. Мне интересно с ним общаться и излагать свои принципы построения игры, философии футбола. Общение имеет огромное значение для более четкого понимания друг друга. Надо всем окружающим доступно излагать свои идеи», – заявил Конте.