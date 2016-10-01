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    Конте: «Абрамович любит футбол. Мне интересно с ним общаться»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что на постоянной основе излагает владельцу клуба Роману Абрамовичу свое видение футбола.

    «Абрамович очень любит футбол. Мне интересно с ним общаться и излагать свои принципы построения игры, философии футбола. Общение имеет огромное значение для более четкого понимания друг друга. Надо всем окружающим доступно излагать свои идеи», – заявил Конте.

    Источник: ФК «Челси»

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    01.10.2016 10:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 1 октября 2016, 13:32

      Не сравнивайте его с Галицким. Он выскочка и баловень судьбы. Нужным людям шашлык поджаривал. Галицкий же получил хорошее образование, пошел с ним в бизнес и в немалой степени за счет таланта многого добился.

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      Рейтинг: +6986

      sochi-2013 1 октября 2016, 13:08

      Еще бы он, как Галицкий, Россию любил!

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