Конте: «Абрамович любит футбол. Мне интересно с ним общаться»

Не сравнивайте его с Галицким. Он выскочка и баловень судьбы. Нужным людям шашлык поджаривал. Галицкий же получил хорошее образование, пошел с ним в бизнес и в немалой степени за счет таланта многого добился.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что на постоянной основе излагает владельцу клуба Роману Абрамовичу свое видение футбола.
«Абрамович очень любит футбол. Мне интересно с ним общаться и излагать свои принципы построения игры, философии футбола. Общение имеет огромное значение для более четкого понимания друг друга. Надо всем окружающим доступно излагать свои идеи», – заявил Конте.