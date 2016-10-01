Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Арсенал» пока не предлагал Касорле продлить контракт

    Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла рискует покинуть клуб в статусе свободного агента. Как отметил футболист, «канониры» пока ему не предлагали продлить соглашение, которое истекает летом 2017 года.

    «У меня нет информации касательно нового контракта. Я хочу не думать об этом, а сосредоточиться на футболе. Хочу и дальше выступать за «Арсенал», так как счастлив здесь», – приводит слова Касорлы Cadena Ser.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2016 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 1 октября 2016, 09:59

      самый стабильный футболист команды на протяжении последних лет. Но стар! Хотя для полузащиты сойдет. Если до конца сезона не потеряет кондиции, то можно продлевать. С другой стороны Джаку куда девать?! А там еще Рэмси, Уилшер и Элнени... Хоть соли центр поля!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11