«Арсенал» пока не предлагал Касорле продлить контракт

самый стабильный футболист команды на протяжении последних лет. Но стар! Хотя для полузащиты сойдет. Если до конца сезона не потеряет кондиции, то можно продлевать. С другой стороны Джаку куда девать?! А там еще Рэмси, Уилшер и Элнени... Хоть соли центр поля!!!
Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла рискует покинуть клуб в статусе свободного агента. Как отметил футболист, «канониры» пока ему не предлагали продлить соглашение, которое истекает летом 2017 года.
«У меня нет информации касательно нового контракта. Я хочу не думать об этом, а сосредоточиться на футболе. Хочу и дальше выступать за «Арсенал», так как счастлив здесь», – приводит слова Касорлы Cadena Ser.