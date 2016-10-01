«Арсенал» пока не предлагал Касорле продлить контракт

Полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла рискует покинуть клуб в статусе свободного агента. Как отметил футболист, «канониры» пока ему не предлагали продлить соглашение, которое истекает летом 2017 года.

«У меня нет информации касательно нового контракта. Я хочу не думать об этом, а сосредоточиться на футболе. Хочу и дальше выступать за «Арсенал», так как счастлив здесь», – приводит слова Касорлы Cadena Ser.