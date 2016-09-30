Тотти: «Не чувствовал себя так хорошо даже в 25 лет»

и мы все рады что ты играешь, да при чем отлично играешь! и кстати за Рому играет с 91 года (это еще без учета молодежной команды, в которую он в 89 году пришел). За это его еще больше уважаю!!
Нападающий «Ромы» Франческо Тотти доволен игрой своей команды в матче Лиги Европы с «Астрой» (4:0). Отметим, что в этой игре 40-летний футболист записал на свой счет две голевые передачи.
«Мы довольны игрой. Нам было важно показать всем, насколько у нас хорошая команда и насколько мы можем быть сильными и едиными. Рад, что болельщики признали меня лучшим игроком матча.
В первом тайме я в шутку говорил, что не чувствовал себя так хорошо даже в 25 лет. Это действительно так. Я в хорошей форме, а мои ноги не болят даже после 90 минут игры», — сказал футболист.