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    Тотти: «Не чувствовал себя так хорошо даже в 25 лет»

    Нападающий «Ромы» Франческо Тотти доволен игрой своей команды в матче Лиги Европы с «Астрой» (4:0). Отметим, что в этой игре 40-летний футболист записал на свой счет две голевые передачи.

    «Мы довольны игрой. Нам было важно показать всем, насколько у нас хорошая команда и насколько мы можем быть сильными и едиными. Рад, что болельщики признали меня лучшим игроком матча.

    В первом тайме я в шутку говорил, что не чувствовал себя так хорошо даже в 25 лет. Это действительно так. Я в хорошей форме, а мои ноги не болят даже после 90 минут игры», — сказал футболист.

    Источник: Skysports

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    30.09.2016 07:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      dima556 30 сентября 2016, 15:18

      и мы все рады что ты играешь, да при чем отлично играешь! и кстати за Рому играет с 91 года (это еще без учета молодежной команды, в которую он в 89 году пришел). За это его еще больше уважаю!!

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 30 сентября 2016, 08:41

      Тотти молодчик! В 40 лет играть в атаке за Рому это круто! Живая легенда!

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