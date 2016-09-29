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    Лига Европы. «Зенит» уничтожил АЗ

    В матче второго тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» отправил пять безответных мячей в ворота АЗ. Два из них забил Александр Кокорин, еще по одному на счету Жулиано, Доменко Кришито и Олега Шатова.

    Таким образом, «Зенит» набрал шесть очков, АЗ остался с одним баллом. Также в этой группе выступают «Хапоэль» из Тель-Авива и «Дандолк».

    Лига Европы. Групповой этап. Группа D. 2-й тур

    Зенит (Россия) – АЗ (Голландия) – 5:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Кокорин, 26; 2:0 – Жулиано, 48; 3:0 – Кокорин, 59; 4:0 – Кришито, 66 (с пенальти); 5:0 – Шатов, 80.

    Зенит: Лодыгин, Смольников, Нету, Ломбертс, Кришито, Хави Гарсия (Маурисио, 63), Витсель, Мак (Джорджевич, 69), Жулиано, Кокорин, Дзюба (Шатов, 63).

    АЗ: Рочет, Хапс, ван Эйден, Влаар (Ринстра, 57), Люккассен, Соуза (Хассани, 73), Вуйтенс, Овереем, Льюис, Вегхорст (Сентьенс, 27), Фрайдей.

    Предупреждения: Нету, 11; Хави Гарсия, 22 – Вуйтенс, 79.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 23:56
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 30 сентября 2016, 08:40

      Молодцы,так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 30 сентября 2016, 07:06

      Зенит и Краснодар разгромили соперников, причём достаточно сильных. Респект.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Kos77 30 сентября 2016, 06:36

      А что Зюбка не забила???
      Гы-гы-гы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 30 сентября 2016, 03:09

      Где ж вы раньше были?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 30 сентября 2016, 02:29

      Нормуль! Продолжать в том же духе! Зенит - чемпион!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Iskandero 30 сентября 2016, 00:40

      Выпустили пар после Анжи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 30 сентября 2016, 00:33

      Зенит катком прошёлся по AZ. Все молодцы! Спасибо за такую игру!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 30 сентября 2016, 00:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      АЗ слабей ПСВ и Аякса так что особо не стоит радоваться

      -5
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur > Garrincha58 30 сентября 2016, 01:12

      А причём тут Ростов ?очки берут Зенит и Краснодар )

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 30 сентября 2016, 00:15

      МОЛОДЦЫ И ЗЕНИТ И КРАСНОДАР

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 30 сентября 2016, 00:09

      После второго мяча почему-то подумалось "пять - ноль будет", правда, черт знает почему... Молодцы!

      2
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