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    Иньеста: «Барселоне» еще нужно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста подчеркнул, что пока рано радоваться выступлениям команды в Лиге чемпионов, так как она еще не добыла путевку в раунд плей-офф. Об этом он заявил после матча Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией» (2:1).

    «Считаю, что мы сыграли очень хорошо, чему мы придаем большое значение. До матча нам казалось, что соперник с самого начала будет прессинговать нас на нашей половине поля, однако этого не произошло. В результате мы начали действовать по-другому. Эта игра потребовала от нас больших усилий. «Барселоне» еще нужно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов», – сказал испанец.

    Напомним, что после двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» набрала 6 очков.

    Источник: Marca

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    29.09.2016 08:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 30 сентября 2016, 11:38

      спокойствие, по любому выйдем, до финала тоже дойдем и выиграем!

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      Рейтинг: +89

      Rash0559 29 сентября 2016, 10:55

      Выйдем и с 1_го места!!!

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