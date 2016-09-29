Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Цыганков: «Была задача — победить, но при такой игре и одно очко дорогого стоит»

    Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков рассказал о впечатлениях от выездного матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бешикташем» (1:1). Напомним, что именно гол молодого футболиста помог киевлянам уйти от поражения.

    «Мы сыграли вничью, команда не выиграла. Так что о геройстве говорить не будем. Была задача — победить, но при такой игре и одно очко дорогого стоит. Мой гол — это мечта, которая воплотилась в жизнь. Но главное не мои голы, а победы команды. Сегодня нам не удалось выиграть, так что будем лучше готовиться к следующим матчам», — сказал Цыганков.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2016 07:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11