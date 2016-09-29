Зинченко: «Я рад вернуться в Россию»

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко признал, что он скучает по России, а также по своему бывшему клубу «Уфе». Об этом он заявил после матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Ростовом» (2:2).

«Я рад вернуться в Россию и, безусловно, скучаю по «Уфе». Но я не приехал сюда на прогулку, у меня была небольшая травма, сейчас начал тренироваться с командой, но пока сложно», — сказал украинец.

Напомним, что футболист еще ни разу не выходил на поле в футболке ПСВ.