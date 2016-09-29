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    Зинченко: «Я рад вернуться в Россию»

    Полузащитник ПСВ Александр Зинченко признал, что он скучает по России, а также по своему бывшему клубу «Уфе». Об этом он заявил после матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Ростовом» (2:2).

    «Я рад вернуться в Россию и, безусловно, скучаю по «Уфе». Но я не приехал сюда на прогулку, у меня была небольшая травма, сейчас начал тренироваться с командой, но пока сложно», — сказал украинец.

    Напомним, что футболист еще ни разу не выходил на поле в футболке ПСВ.

    Источник: ТАСС

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    29.09.2016 06:48
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 30 сентября 2016, 20:00

      Кстати, кто пробовал белорусские продукты? Такая гадость!

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 29 сентября 2016, 17:06

      Пусть скучает. Опыта пока мало, вот и скучает. Перерос он уровень Уфы, так что в Голландии надо будет бороться за место в составе. А в сборную возьмут или нет, так там конкуренция большая. Игроки как уезжали из УПЛ в РФПЛ и ФНЛ, так и будут уезжать. Это вон только Бутко ради сборной покинул Россию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 29 сентября 2016, 15:54

      Вот так и губят таланты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 29 сентября 2016, 11:23

      в Киеве тебе припомнят эти слова

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 29 сентября 2016, 10:27

      Удачи Сане!

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 29 сентября 2016, 09:47

      Надо ему поосторожнее высказываться а то в сборную не возьмут

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Lexa_Lexa 29 сентября 2016, 10:47

      Шева возьмёт. Хотя чудаки на букву М, те что сверху, могут надавить....

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 сентября 2016, 09:13

      В этом сезоне он вроде ни одного матча не сыграл. Жаль, талантливый парень

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12324

      Вомбат 29 сентября 2016, 08:47

      Интересно как у него сложится в ПСВ, жаль будет если не получится, игрок-то талантливый.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi 29 сентября 2016, 08:21

      После таких заявлений, Зинченко никогда не будет играть в АПЛ, потому что его больше не вызовут в сборную Украины и из-за этого он не получит разрешение на работу в Англии.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 29 сентября 2016, 07:49

      Смелое заявление гражданина Украины

      6
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