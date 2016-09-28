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    Главный тренер «Гранады» Хемес отправлен в отставку

    Главный тренер «Гранады» Пако Хемес отправлен в отставку. Руководство испанского клуба приняло решение уволить 46-летнего специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды. По итогам шести туров Примеры «Гранада» имеет в своем активе лишь два набранных очка.

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Луис Планагума.

    Источник: ФК «Гранада»

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    28.09.2016 14:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 28 сентября 2016, 14:54

      Вот это да! Так ведь вот недавно про него статья была на сайте, что мол вот он отличный тренер сейчас сделает конфетку из Гранады, а тут раз и уже уволен! Бомбардир не беги впереди паровозов! Есть очень много статей не понятно о ком и зачем были написаны! Я постоянный гость этого сайта и хотелось бы в будущем читать действительно о стоющие новости!

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