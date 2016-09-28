Главный тренер «Гранады» Хемес отправлен в отставку

Вот это да! Так ведь вот недавно про него статья была на сайте, что мол вот он отличный тренер сейчас сделает конфетку из Гранады, а тут раз и уже уволен! Бомбардир не беги впереди паровозов! Есть очень много статей не понятно о ком и зачем были написаны! Я постоянный гость этого сайта и хотелось бы в будущем читать действительно о стоющие новости!
Главный тренер «Гранады» Пако Хемес отправлен в отставку. Руководство испанского клуба приняло решение уволить 46-летнего специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды. По итогам шести туров Примеры «Гранада» имеет в своем активе лишь два набранных очка.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Луис Планагума.