Главный тренер «Гранады» Хемес отправлен в отставку

Главный тренер «Гранады» Пако Хемес отправлен в отставку. Руководство испанского клуба приняло решение уволить 46-летнего специалиста в связи с неудовлетворительными результатами команды. По итогам шести туров Примеры «Гранада» имеет в своем активе лишь два набранных очка.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Луис Планагума.