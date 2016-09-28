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    Налдо: «Краснодар» постарается показать свой футбол и победить «Ниццу»

    Защитник «Краснодара» Налдо поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ниццей». Напомним, встреча состоится завтра и начнется в 20:00 по московскому времени.

    – Какие у вас ожидания от матча с «Ниццей»? Знакомы ли вы с кем-либо из игроков соперника и кого могли бы выделить?

    – Я думаю, у нас будет отличная игра, и мы добьемся победы. Кого выделить? Безусловно, Балотелли – качественный игрок высокого уровня. А знаком я с Данте. Но, вообще, мы постараемся показать наш футбол.

    – Насколько адаптировались в России? С кем подружились?

    – Адаптация идет полным ходом. Очень нелегко адаптироваться к чужой культуре. Друзья – бразильские игроки, у нас очень доверительные отношения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2016 13:47
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