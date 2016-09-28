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    Еременко: «Не знаю, что говорил Слуцкий после игры, так как сидел на допинге»

    Полузащитник ЦСКА Роман Еременко подвел итоги домашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (0:1).

    – Что сегодня не получилось?

    – Такая игра... Моменты у нас были. Но мы не забили, а они свой реализовали.

    – Игра шла по вашему плану?

    – Мы хотели больше владеть мячом, но «Тоттенхэм» нам этого не позволил.

    – В то же время вы позволили им нанести всего два удара в створ ворот.

    – Конечно, это хороший показатель. Но вот только они забили.

    – Во втором тайме согласны были на ничью?

    – Это стало бы нормальным результатом. Во втором тайме пошли качели – то в одну, то в другую сторону.

    – Кто сильнее – «Тоттенхэм» или «Байер»?

    – Мне англичане больше понравились.

    – Почему?

    – Класс игроков у них повыше.

    – Тренер вам говорил, что «Тоттенхэм» голы часто забивает после перерыва?

    – Нет. Об этом не говорили.

    – А что Слуцкий сказал после игры?

    – Я не знаю. Сидел на допинге.

    – Вы же и после «Байера» ушли на допинг-контроль. Почему выбирают именно вас?

    – Не знаю. Может, из-за прически.

    – Ваша новая прическа вам, получается, сегодня не помогла на поле?

    – Еще бы она мне помогла...

    – Центр поля сегодня остался за ЦСКА?

    – В центре была хорошая борьба. Вообще, я очень устал. На допинг-контроле три литра воды выпил. Именно воды!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.09.2016 01:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +173

      agrmark 28 сентября 2016, 13:38

      Да, хорошо, что только 0:1 !

      1
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 28 сентября 2016, 12:49

      Читаю статьи и комментарии к ним - одно и тоже. Выходит и правда пора лимит убирать.Тогда вся шелупонь из Европы и прочая к нам съедется за баблом, а наши нормальные пацаны могут спокойно играть в любых топ-клубах

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      dima556 28 сентября 2016, 11:37

      самое обидное что на Еременко мало играли, а ведь удар у него поставленный, из-за пределов штрафной хорошо бьет, но нет, его как будто игнорировали...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 28 сентября 2016, 10:57

      не знаю, парни, где вы ничью увидали... цска играл хреново. траоре методично запарывал все моменты, да и у еременко не все складывалось. в целом по игре сложилось мнение, что англичане коней возили всю игру.

      2
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 28 сентября 2016, 10:07

      справедливой бы была ничья

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Dobroe Teplo za CSKA 28 сентября 2016, 14:16

      Нет...! Вничью только с Енисеем! Остальным дома спуску не будет!

      -1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 сентября 2016, 09:39

      Эти загаловки от Бомбардира...

      3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Kulimen 28 сентября 2016, 09:40

      А че это теперь редактировать нельзя? Как мне свою ошибку исправить?

      0
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 28 сентября 2016, 09:30

      Думаю, что болельщикам ЦСКА расстраиваться не стоит, по игре справедливым результатом была бы ничья. Но Акинфеев сделал не объяснимый промах - это раз. И второе - сказалось отсутствие Дзагоева. Равноценной замены не видно. Третье - это проблемы с обороной у армейцев. Нужны молодые кадры.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Леонид К.. 28 сентября 2016, 09:53

      А где они кадры то? Чернов вот в Енисее, Караваева продали в Прагу. Защитников россиян практически не осталось в России, искать стоящего иностранца дорого теперь, разве что молодого серба какого-нибудь взять

      0
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      Рейтинг: +51

      Fenom > Фан666 28 сентября 2016, 10:15

      Чосич привет передает вместе с Черновым и Караваевым

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Леонид К.. 28 сентября 2016, 10:40

      Отлично играли в обороне...тошич и миланов все испортили

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 сентября 2016, 09:12

      Что и требовалось доказать, ставил на англичан, они свои три очка и взяли. Ну невозможно победить в матче, сидя 80 минут в глухой обороне, имея за матч два полу момента. Все-таки ЦСКА, это же не Уфа!

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 28 сентября 2016, 08:02

      Три литра воды... он отлить хотел, вот и ответы короткие.

      3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 28 сентября 2016, 07:36

      А мог бы не напрягаться, все равно проиграли.

      -1
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