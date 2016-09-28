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    Сон: «В России всегда непросто играть. Не самая чудесная погода, сильные команды»

    Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хонг-Мин, гол которого принес английской команде победу над ЦСКА в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, поделился своими впечатлениями.

    «Я немного испугался, когда голкипер ЦСКА коснулся мяча при моем ударе. Но, к счастью, он закатился в сетку. Я счастлив, что снова забил. Матч был тяжелый, но мы заслужили победу. Москвичи оборонялись отчаянно, играли с сердцем. Однако мы доказали, что сильнее.

    В России всегда непросто играть. Не самая чудесная погода, сильные команды. Тем ценнее наша победа», – заявил форвард.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.09.2016 01:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +215

      iuda 28 сентября 2016, 15:36

      И вратарь-рекордсмен!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 28 сентября 2016, 12:50

      Похвалил как обосрал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 28 сентября 2016, 09:48

      Ага, у нас самые сильные команды, одни гранды

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 сентября 2016, 08:03

      можно подумать в Лондоне прекрасная погода постоянно морось или дождь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 28 сентября 2016, 04:05

      отыграются в ответке, как Рубин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      sciline10 28 сентября 2016, 02:02

      ага, почти как Реал с Барсой)

      1
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