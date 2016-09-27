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    Лам: «Ничья в игре с «Атлетико» «Баварию» не удовлетворит»

    Защитник «Баварии» Филипп Лам заявил, что мюнхенцев не устроит ничья с «Атлетико» в завтрашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Конечно же, это нечто особенное. Немецко-испанское противостояние всегда вызывает интерес даже на клубном уровне. Будем ли мы довольны ничьей? «Бавария» хочет побеждать в каждом матче, так что ничья нас не удовлетворит», – подчеркнул Лам.

    Поединок «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 28 сентября, и начнется в 21:45 мск.

    Источник: ФК «Бавария»

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    27.09.2016 21:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 28 сентября 2016, 13:33

      Так все хотят, а не все могут. Пусть Атлетико удовлетворит их своей победой, чтоб меньше про ничьи говорили мюнхенцы.

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