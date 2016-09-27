Лам: «Ничья в игре с «Атлетико» «Баварию» не удовлетворит»

Защитник «Баварии» Филипп Лам заявил, что мюнхенцев не устроит ничья с «Атлетико» в завтрашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Конечно же, это нечто особенное. Немецко-испанское противостояние всегда вызывает интерес даже на клубном уровне. Будем ли мы довольны ничьей? «Бавария» хочет побеждать в каждом матче, так что ничья нас не удовлетворит», – подчеркнул Лам.

Поединок «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 28 сентября, и начнется в 21:45 мск.