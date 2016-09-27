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    Тошич: «Тоттенхэм» сочетает определенные черты разных стилей»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич дал оценку игре «Тоттенхэма», с которым его команде сегодня предстоит встретиться в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Тоттенхэм» сочетает определенные черты разных стилей. Они пытаются держать мяч, показывать хороший футбол, разнообразно играют в атаке. При этом действительно бросается в глаза, что у лондонцев много игроков из сборной Англии, а это очень сильная команда, несмотря на не самый удачный результат на Евро-2016», — сказал он.

    Напомним, что встреча Лиги чемпионов ЦСКА — «Тоттенхэм» состоится сегодня в Москве. Начало матча в 21:45 по мск.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    27.09.2016 10:52
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