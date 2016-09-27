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    Реднапп: «В матчах с «Тоттенхэмом» Акинфеев точно пропустит»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп уверен в том, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев обязательно пропустит мяч в предстоящем матче Лиги чемпионов. Напомним, что сегодня во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле принимает «Тоттенхэм».

    – Вот вам еще немного информации для телевидения: вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропускает в 38 матчах Лиги чемпионов подряд.

    – Да? Значит, завтра будет 39-й!

    – Как вы думаете, этой осенью он сможет прервать серию?

    – В матчах с «Тоттенхэмом» точно пропустит, тяжело будет и против «Монако». Вы же «Байер» примете дома? Вот там Акинфеев и остановится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.09.2016 08:33
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +19

      СТАЛКЕР7 28 сентября 2016, 12:48

      как знал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      mab1011 27 сентября 2016, 15:52

      Да пусть пропустит и мы победим , чем прерванная серия с о счетом 0:0.
      Кроме наших доморощенных антиакинфеевских писарчуков эта серия никому не интересна и не известна в т.ч. и Реднаппу. Главное набрать очки и побольше.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 27 сентября 2016, 13:10

      Да и пусть. Хоть два. Главное, чтоб мы, не меньше трех забили...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Kos77 27 сентября 2016, 11:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тоттен - цыиска 3-1

      -10
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      ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас > Kos77 27 сентября 2016, 13:15

      Для кого то и Уфа страшнее Тоттена...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Чикомас 27 сентября 2016, 13:55

      Да что ты ждешь от них?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 27 сентября 2016, 11:29

      .уй тебе во всё грызло

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 27 сентября 2016, 11:19

      Нет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6979

      1bear 27 сентября 2016, 11:01

      Сегодня Конифей прервёт серию - ЦСКА победит !!! (или 0-0)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 27 сентября 2016, 10:52

      Главное чтоб в итоге вам на 1 больше забили.

      8
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 27 сентября 2016, 10:31

      Англичане как обычно, в своем гнилом стиле, на себя пусть посмотрят, при заполненных до отказа домашних трибунах два пропустили. А Игорь давно всем доказал, что он классный вратарь.

      12
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 27 сентября 2016, 10:31

      не надоело про это писать? пропустил и пропустил.главное результат

      7
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