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    Кротов: «Во время выхода на поле против «Спартака» пробрало до мурашек»

    Экс-форвард «Спартака» Вячеслав Кротов, защищающий цвета «Уфы», выразил благодарность болельщикам красно-белых за прием, оказанный во время очной встречи команд в рамках восьмого тура РФПЛ. Напомним, нападающий появился на поле на 65-й минуте матча, заменив Ивана Облякова. К тому моменту «горожане» вели 1:0 и в итоге сумели удержать победный счет.

    «Конечно, было очень приятно. Я благодарен болельщикам «Спартака» за те эмоции, которые они мне подарили. В момент, когда выходил на поле, меня пробрало до мурашек. Я испытывал особенные чувства.

    Конечно, «Спартак» являлся безоговорочным фаворитом. Но это футбол, и всякое случается. Просто мы хорошо провели встречу, сумели уйти в контратаку и неплохо держали оборону», – сказал Кротов.

    Источник: Известия

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    26.09.2016 16:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 сентября 2016, 19:32

      Кротов является кротом в команде Уфа раз умышленно не стал
      забивать 100%-й мяч в ворота спортака и теперь его место на лавке.

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