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    Перес поддержал Зидана в конфликте с Роналду

    Как сообщает Madrid-Barcelona, нападающий «Реала» Криштиану Роналду пожаловался на главного тренера Зинедина Зидана из-за того, что наставник убрал его с поля его в игре шестого тура Примеры «Лас-Пальмасом» (2:2), президенту клуба Флорентину Пересу. Напомним, ранее появилась информация, что португалец нецензурно выразился в адрес французского специалиста после своей замены на 72-й минуте поединка.

    Перес, в свою очередь, ответил Роналду посредством СМС, дав понять, что не поддерживает недовольство игрока. Сообщение гласило следующее: «Нет, так не пойдет, мы не на том пути».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2016 13:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2016, 17:04

      Во-первых источник вызывает вопросы. Во-вторых Рон реально весь матч вату катал... Причём уже не первый матч в этом сезоне. Решение было правильным, дабы Рон проявлял в дальнейшем больше усердия и старания на поле...

      1
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 26 сентября 2016, 17:01

      смешно какая же глупая ложь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Серго24 26 сентября 2016, 16:46

      если Роналду в форме то нах заменять...не заменил бы забил с вероятностью 70 процентов...

      1
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      Рейтинг: +21

      sarra 26 сентября 2016, 14:05

      Будьте дружелюбны и взаимно вежливы. Спасибо!

      это как? вот рональду можно хамить а нам незя?..он же звезда, так сказать пример нам, убогим

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