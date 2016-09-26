Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Вест Хэм» применяет аудиозапись аплодисментов на домашних играх

    «Вест Хэм» прибегает к помощи аудиозаписи аплодисментов во время проведения домашних матчей на своей новой арене. Заметили это сами поклонники команды, которые во время поединка шестого тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:3) четко слышали записанные овации и одобрительный гул из динамиков.

    «Молотобойцы», перебравшиеся перед началом нынешнего сезона на стадион «Олимпийский», очень неудачно начали чемпионат, проиграв в пяти матчах из шести, что повлекло за собой недовольство болельщиков, требующих уволить главного тренера Славена Билича.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2016 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 26 сентября 2016, 13:53

      Теперь тренерам стоит также активно применять Видеозаписи игр Молотобойцев прошлого сезона, иначе вместе с Аудиозаписями придется применять и Фотоизображения фанатов на трибунах.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 26 сентября 2016, 13:38

      Махнуть аудиохлопки на комменты Кадырова. А то нам хлопать в лом, а им и в новинку, и просто по приколу будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 26 сентября 2016, 12:52

      В прошлом сезоне на руках носили

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11