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    «Тоттенхэм» в матче с ЦСКА поддержат около 300 болельщиков

    На матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» ожидается до 300 поклонников английского клуба. Об этом сообщил руководитель отдела армейцев по работе с болельщиками Иван Уланов.

    «Представитель «Тоттенхэма» сообщил, что на матче с ЦСКА ожидается около 300 болельщиков английского клуба. Что касается мер безопасности, то работа на матче будет вестись в обычном режиме. Возможно, что полиция в центре города выставит патрули или обратит внимание на бары и пабы, где будут транслировать матч, чтобы не допустить столкновений», — сказал Уланов.

    Напомним, что встреча ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится 27 сентября в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.09.2016 15:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 26 сентября 2016, 23:15

      300 спартанцев! Мы Тоттенхэм! ) Так что без шансов! )

      1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 26 сентября 2016, 06:04

      Удачи армейцам! Разннсите петушатник

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 25 сентября 2016, 17:55

      шпрыгина тоже уже предупредили)

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 25 сентября 2016, 16:21

      Все эти триста получат незабываемые ОЧУЧЕНИЯ))

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 сентября 2016, 16:01

      еще свежи воспоминания .как летом они п...ды получили от наших

      2
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