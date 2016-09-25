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    Бундеслига. «Кельн» поделил очки с «РБ Лейпцигом»

    В матче 5-го тура Бундеслиги «Кельн» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью, обменявшись голами в первом тайме – 1:1.

    Отметим, что хозяева продолжают находиться в зоне Лиги чемпионов турнирной таблицы чемпионата Германии.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

    Кельн – РБ Лейпциг – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Бурк, 5; 1:1 – Осако, 25.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.09.2016 20:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 сентября 2016, 20:46

      РБ в названии клуба из Лейпцига официально расшифровывается как RasenBallsport, то есть, нечто вроде "клуб для вида спорта, в котором играют мячом на газоне". А на самом деле РБ - это скрытая реклама напитка Ред Булл, ага, и все это знают.

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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А > Aztec58 25 сентября 2016, 23:32

      Нельзя было в бундеслиге им назвать свои клуб Ред Булл Лейпциг, нашли другой выход .... А то что реклама , сам говоришь - все знают это . И это что то меняет ?

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