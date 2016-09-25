Бундеслига. «Кельн» поделил очки с «РБ Лейпцигом»

РБ в названии клуба из Лейпцига официально расшифровывается как RasenBallsport, то есть, нечто вроде "клуб для вида спорта, в котором играют мячом на газоне". А на самом деле РБ - это скрытая реклама напитка Ред Булл, ага, и все это знают.
В матче 5-го тура Бундеслиги «Кельн» и «РБ Лейпциг» сыграли вничью, обменявшись голами в первом тайме – 1:1.
Отметим, что хозяева продолжают находиться в зоне Лиги чемпионов турнирной таблицы чемпионата Германии.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур
Кельн – РБ Лейпциг – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Бурк, 5; 1:1 – Осако, 25.