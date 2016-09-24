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    Прядкин: «Решение сняться с выборов главы РФС было осознанным, но оно не было задумано заранее»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о причинах сняться с выборов президента РФС в пользу действующего главы организации Виталия Мутко.

    «Сняться – осознанное решение, и это не значит, что так было задумано, как многие говорят. Решение я принял сегодня, мне, наверное, повезло, что моя буква оказалась последней, я смог послушать все программы. Свою программу я не раскладывал, она практически полностью копирует программу Виталия Леонтьевича Мутко. Коллеги ко мне подходили и говорили, что я правильно сделал, что не стал зачитывать стратегические цели.

    Вчера поздно вечером я приезжал в отель – коллеги из клубов и регионов попросили подъехать. Пообщался и понял, что все хотели бы видеть в лице руководителя российского футбола человека, который довел бы до конца разрешение проблем, которые существуют, в том числе кредиторскую задолженность. Который консолидировал бы все силы в руководстве российского футбола, и в течение года у нас не было никаких скандалов, все работали в едином русле», – сказал Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    24.09.2016 17:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 24 сентября 2016, 18:07

      Пр....

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 24 сентября 2016, 18:01

      Заплатили мля и поэтому не заранее..

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Legioner-05 24 сентября 2016, 18:07

      Он - не бедный, он - понятливый.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 17:59

      Всё по сценарию, ага.

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 24 сентября 2016, 17:50

      Шестерка. Это как это так бывает? осознано, но не задумано заранее. Два взаимоисключающих решения. Еще и с головой не дружит. Всякое уважение потерял.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > edw7777 24 сентября 2016, 18:06

      Ещё как бывает! Человек готовился к отпуску, дни считал, но бац! - форс-мажор на службе и за минуту приходит понимание, что в собственных интересах с отпуском лучше повременить, ага.

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