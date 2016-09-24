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    Романцев: «Большинству представителей регионов была спущена директива за кого голосовать на выборах главы РФС»

    Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказал своем мнение об итогах президентских выборов в РФС. Напомним, что победу одержал действующий глава Виталий Мутко, а сам Романцев выражал поддержку Валерию Газзаеву.

    «Итоги выборов закономерны. Люди прежде всего прислушиваются к тому, что им говорят сверху. Большинству представителей регионов была спущена директива как голосовать. Это не секрет, люди мне об этом откровенно говорили, когда я ездил по городам. Так что итоги выборов закономерны. Я не считаю, что Газзаев проиграл. Валерий Георгиевич набрал достаточное количество голосов, значит, у нас ещe не все мыши в крупе. Есть люди, которые хотят изменений, свежего ветра и свежих мыслей хотя бы.

    В каком формате будет строиться совместная работа Мутко и Газзаева? Да ни в каком. Он уже забыл, что сказал. Что касается занятости Газзаева в Госдуме, то Валерий Георгиевич – человек деятельный, энергичный. Надеюсь, он сможет принести через эту работу пользу нашему футболу. Если Газзаев правильно воспринял результаты выборов, то идею возглавить РФС он, возможно, не оставит. Я пока с ним не общался. Валерий Георгиевич – человек насколько деятельный, настолько и горячий. Не знаю, в каком он сейчас состоянии, пока не общались. Повторюсь, Газзаев не проиграл. Несмотря на всe, что было против него, Валерий Георгиевич боролся до конца. Он – боец до мозга костей по натуре. Надеюсь, не будет сдаваться, и, возможно, попробует на следующих выборах», – сказал Романцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.09.2016 12:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 24 сентября 2016, 18:02

      мутко расплатил

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 24 сентября 2016, 17:13

      К сожалению очень похоже на правду

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 сентября 2016, 16:02

      Про мышей хорошо сказал....Надо было ещё добавить,что крысу переизбрали под давлением из кремля.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 15:11

      Одна властная вертикаль повсюду.

      1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 24 сентября 2016, 14:33

      Мудко - позор РФС

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 сентября 2016, 13:34

      Перед следующими выборами в России уже не будет футбола! ЧЕСТНОГО ФУТБОЛА! И, конечно, небудет российских футболистов! Будут играть посредственные сербы, румыны, африканцы и южные американцы! Вот на них и будут тратиться деньги народа!

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Serjoga 24 сентября 2016, 15:13

      И без Мутко было бы то же самое, даже хуже (я про легов)

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 сентября 2016, 13:08

      За правду и смелость О. Рамнцеву спасибо. Для болельщиков это важно.

      5
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