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    Джорджевич: «Про игру против «Зенита» с «Маккаби» когда-то снимут кино»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от волевой победы над «Маккаби» (4:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    – Про игру против «Маккаби» когда-то снимут кино, я уверен. Совершенно сумасшедшая игра. Когда мы забили первый, я верил, что мы можем вернуться в игру. Затем 3:3. У меня был очень простой момент, чтоб забить четвертый. Но я ждал еще одного шанса и был уверен, что забью.

    – Ты прыгал с закрытыми глазами?

    – Нет. Я был между двумя защитниками, увидел Жулиано, понял, что он сейчас будет подавать. Идти вперед мне было нельзя – я мог попасть в положение вне игры. Я ждал, ждал, а когда Жулиано коснулся мяча, я понял, что пора. Вижу: мяч летит чуть дальше, чем я могу достать. Я изо всех сил попытался растянуть свои шейные позвонки. И слава богу, я достал. И мы выиграли.

    – А через две минуты ты запорол выход два в одного.

    – Да, Жулиано сделал мне передачу, и я думал, что я абсолютно свободен, и собирался отдать налево. Но потом заметил, что у меня из-за спины вылетает защитник, я попытался поставить корпус, чтобы защитить мяч, мяч запутался в ногах, и я упустил момент.

    – То есть ты планировал сделать передачу?

    – Да, я хотел сделать передачу Маку.

    Источник: Fontanka.ru

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    23.09.2016 20:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 сентября 2016, 23:59

      Лука, твоё дело забивать, и как можно больше. Кино потом.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 23 сентября 2016, 22:46

      конечно, в истории проффутбика, скорее всего, таких кабеков немного, но снимать кино, это через чур )) короткометражку если только )))) А вот про Зенит будут снимать фильмы и писать книги. Топ-клуб восточной европы, все-таки

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 сентября 2016, 22:03

      Не думаю, игра конечно огонь была, но фильм по мне это перебор, и так все всё видели...

      -1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 23 сентября 2016, 20:40

      Боярский Ёпт, твой выход

      -3
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      Рейтинг: -4

      Vaidos 23 сентября 2016, 20:17

      хороший матч

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 23 сентября 2016, 20:13

      Сама та игра и есть кино.

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