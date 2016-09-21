Абидаль: «Умтити лучше меня. Он – темнокожий Беккенбауэр»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль высказал мнение о защитнике каталонцев Самуэле Умтити. По словам Абидаля, новый защитник сине-гранатовых значительно лучше него.

«Умтити намного лучше меня. Он – темнокожий Беккенбауэр. У него очень мало времени, чтобы изучить команду, ее философию. Мне потребовалось на это полгода или даже больше. Он спокоен, здорово контролирует мяч и способен справляться с любыми нагрузками», – заявил Абидаль.