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    Абидаль: «Умтити лучше меня. Он – темнокожий Беккенбауэр»

    Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль высказал мнение о защитнике каталонцев Самуэле Умтити. По словам Абидаля, новый защитник сине-гранатовых значительно лучше него.

    «Умтити намного лучше меня. Он – темнокожий Беккенбауэр. У него очень мало времени, чтобы изучить команду, ее философию. Мне потребовалось на это полгода или даже больше. Он спокоен, здорово контролирует мяч и способен справляться с любыми нагрузками», – заявил Абидаль.

    Источник: Le Figaro

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    21.09.2016 16:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 сентября 2016, 17:27

      Единственный игрок который говорит лучше меня... а то все себя хвалят

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