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    Клопп: «Были сильнее, но могли сыграть и лучше»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу на «Дерби Каунти» в матче 3-го раунда Кубка лиги (3:0).

    «Мы были сильнее сегодня, чем и заслужили победу, создав достаточное количество моментов. Могли бы мы сыграть еще лучше? Конечно. И намного. Но это не важно. Если ты профессионал, то должен серьезно подходить к матчам вроде этого, они бывают сложные.

    Мы не позволили сопернику создать сложности у наших ворот. В первом тайме мы могли сыграть лучше с первым пасом, а во втором – на контратаках, но итоговый счет 3:0, нас он устроил.

    Этот турнир важен для всех нас, и мы должны доказывать это с первой же секунды. Мне не нужно говорить волшебные вещи в раздевалке, чтобы настроить своих игроков, что это важный турнир. Давайте поборемся», – сказал Клопп.

    Источник: Liverpool Echo

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    21.09.2016 10:20
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