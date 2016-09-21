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    Конте: «Я доволен игрой Фабрегаса»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте остался доволен игрой Сеска Фабрегаса в матче 3-го раунда Кубка Англии против «Лестер Сити» (4:2).

    «Я доволен игрой Сеска. На тренировках я неизменно вижу его профессиональное отношение к делу, и сегодня ему удался отличный матч. Когда его помощь понадобилась команде, он выполнил свою работу с блеском. Я ценю это в нем.

    Я хочу видеть такой подход со стороны всех игроков. Мне нужна здоровая конкуренция в команде, которая позволит мне выбирать на каждый матч лучших из лучших», – сказал Конте.

    В данном матче Сеск Фабрегас отметился дублем, выйдя в стартовом составе всего во второй раз за сезон.

    Источник: ФК «Челси»

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    21.09.2016 09:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +124

      marshal9 22 сентября 2016, 22:10

      конеш даволен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 21 сентября 2016, 11:43

      как забил так сразу доволен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 21 сентября 2016, 09:31

      То-то и видно, так нужен, аж на "банке" засиделся...

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