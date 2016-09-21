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    Зидан: «Не знаю, что творится в голове Неймара»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан дал оценку действиям форварда «Барселоны» Неймара, которого часто обвиняют в провокациях.

    «Я не знаю, что творится в голове Неймара, но не думаю, что все его действия являются провокацией. Каждый видит футбол по-своему. У Неймара есть свое понимание игры. На поле он показывает такие вещи, на что не способны многие другие», – приводит слова Зидана Marca.

    Напомним, что Неймар считается одним из ярких провокаторов в современном футболе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2016 07:04
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 21 сентября 2016, 09:13

      Это кем считается? Что за рейтинг? ФИФА?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 сентября 2016, 09:04

      Провокаторов он обычно бьёт с головы

      0
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