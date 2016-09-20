Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Смольников: «Матч против «Маккаби» стоит особняком в моей карьере»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ощущениями от старта чемпионата, а также рассказал, что матч в рамках группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива (4:3) стал самым запоминающимся в его карьере.

    «Я думаю, что с каждым днем и с каждой игрой у нас получается всe лучше взаимодействовать друг с другом. Нам, конечно, нужно еще немного времени. Тем более, что это только начало сезона. Самое главное – выигрывать. Какой матч самый запоминающийся в моей карьере? Я думаю, игра с «Маккаби». У меня еще никогда не было такого, чтобы мы проигрывали 0:3 и вырвали победу за пятнадцать минут. Этот матч сейчас стоит особняком в моей карьере», – заявил футболист.

    Источник: Радио «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2016 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • Читайте нас: 
    11