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    Венгер: «Был удивлен приходом Бендтнера в «Ноттингем». Это не его уровень»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал переход нападающего Никласа Бендтнера в «Ноттингем». Напомним, в свое время футболист выступал за «канониров».

    «Для меня приход Бендтнера в «Ноттингем» стал сюрпризом, но ему нужно откуда-то начинать перезапуск карьеры.

    Конечно, ему есть что доказывать, ведь он играет не на том уровне, на котором привык. Но на таком же уровне он и начинал – в «Бирмингем Сити» со Стивом Брюсом – и там он отлично справлялся. Никлас достаточно сосредоточен, чтобы показать, что он снова готов бороться.

    Про него говорят, что он слишком самоуверен, но я так не думаю. В «Арсенале» он иногда проявлял нетерпение, будучи разочарованным, что ему не дают шанса. Это можно понять.

    Я здесь не для того, чтобы судить людей. Иногда тебе удается сработаться с игроком, иногда ты не можешь подобрать ключ. Тогда нужно оставить это тому, кто сможет. Никлас мог бы рассказать о своей карьере намного лучше, чем я», – сказал Венгер.

    Во вторник «Арсенал» и «Ноттингем» сыграют в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

    Источник: Goal.com

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    20.09.2016 01:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 20 сентября 2016, 06:33

      норм, как раз

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