Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти раскритиковал оборону «Баварии»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти с иронией прокомментировал игру оборонительной линии своей команды после домашнего матча 3-го тура Бундеслиги с «Ингольштадтом».

    «К сожалению, наши защитники иногда показывают, что у «Баварии» в воротах играет лучший вратарь в мире», – цитирует Анчелотти TZ.

    Напомним, матч «Бавария» – «Ингольштадт» закончился со счетом 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.09.2016 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 20 сентября 2016, 17:25

      Ну в защите были резервисты: рафик,бернат,киммих не на своей позиции...даже с такой невнятной игрой Бавария порадовала. После гола рафика пытались и 4 организовать: при пепке начинали бестолковый перекат мяча по полю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 20 сентября 2016, 14:55

      это да, первый пропущенный мяч в сезоне(

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11