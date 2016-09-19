Анчелотти раскритиковал оборону «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти с иронией прокомментировал игру оборонительной линии своей команды после домашнего матча 3-го тура Бундеслиги с «Ингольштадтом».

«К сожалению, наши защитники иногда показывают, что у «Баварии» в воротах играет лучший вратарь в мире», – цитирует Анчелотти TZ.

Напомним, матч «Бавария» – «Ингольштадт» закончился со счетом 3:1.