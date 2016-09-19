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    Хамес хочет навсегда остаться в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, ставший автором гола в ворота «Эспаньола» в матче 4-го тура чемпионата Испании, поделился своими впечатлениями от победы.

    «Чувствую себя хорошо. Я получаю поддержку от всех, включая тренера. У меня хорошие отношения с одноклубниками и Зинедином Зиданом. В «Реале» единая команда, которая хочет продолжать одерживать победы.

    Я всегда хотел играть здесь, и я буду бороться за то, чтобы остаться здесь навсегда», – заявил Хамес.

    Источник: AS

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    19.09.2016 01:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 19 сентября 2016, 09:25

      Пару раз на банке останется и запоет совсем по другому

      0
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      Рейтинг: +23

      ARSEN923 19 сентября 2016, 02:35

      Крассава

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