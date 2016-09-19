Хамес хочет навсегда остаться в «Реале»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, ставший автором гола в ворота «Эспаньола» в матче 4-го тура чемпионата Испании, поделился своими впечатлениями от победы.

«Чувствую себя хорошо. Я получаю поддержку от всех, включая тренера. У меня хорошие отношения с одноклубниками и Зинедином Зиданом. В «Реале» единая команда, которая хочет продолжать одерживать победы.

Я всегда хотел играть здесь, и я буду бороться за то, чтобы остаться здесь навсегда», – заявил Хамес.