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    Моуринью впервые за 10 лет потерпел три поражения подряд

    В матче 5-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Уотфорду» со счетом 1:3. Данное поражение стало третьим подряд для «красных дьяволов» под руководством Жозе Моуринью. Ранее подопечные португальского специалиста уступили «Манчестер Сити» (1:2) и «Фейеноорду» (0:1).

    Таким образом, Моуринью впервые за 10 лет потерпел поражения в трех официальных матчах подряд. Напомним, последний раз это происходило в 2006 году, когда португалец возглавлял «Челси».

    Источник: Twitter

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    18.09.2016 16:47
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +47

      89388900185 19 сентября 2016, 13:53

      почему Моур ставит в основу деревянных футболистов Фелани Руни и.т.д вон посмотритье ЛИВЕР, СИТИ ,АРСЕНАЛ у всех в центре техничные футболисты на поле а ни как у юнатед всякие столбы

      -2
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      Рейтинг: +113

      df44 19 сентября 2016, 13:00

      это только начало

      0
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 18 сентября 2016, 22:40

      Еще две и в Чемпионшип потусует... И приползут Глейзеры к Гиггзу на коленях... вот придурки!

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 18 сентября 2016, 20:34

      Поплыл моур на дно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 18 сентября 2016, 19:33

      Жаль его. Хороший был тренер. Наверно ему пора заканчивать карьеру. С уважением к мауру.

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 18 сентября 2016, 19:33

      охереть.. с таким составом проиграть.. нулевой,распиареный тренеришка.

      -3
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      Рейтинг: +47

      89388900185 > кошмарик 19 сентября 2016, 13:54

      какой состав один Решфорд и Ибра досиойны а остальное все столбы кроме Погба

      -2
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 18 сентября 2016, 19:11

      Видать его тактические схемы и изыски уже не будут приносить плоды. Пора ему уже начать прогрессировать, как это было с тем же Гвардиолой и ему подобными

      1
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 18 сентября 2016, 18:43

      Не получилось с "Челси", не получается с "МЮ" - похоже кончился тренер Мауриньо.

      1
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      Рейтинг: +11

      u38ek > tanis 29 18 сентября 2016, 19:16

      Флаг Англии «Челси»

      Чемпион Англии (3): 2004/05, 2005/06, 2014/15
      Обладатель Кубка Англии: 2007
      Обладатель Кубка Футбольной лиги (3): 2005, 2007, 2015
      Обладатель Суперкубка Англии: 2005
      Итого: 8 трофеев

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > u38ek 19 сентября 2016, 06:07

      Что то я совсем непонял про флаг англии?

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > u38ek 19 сентября 2016, 06:11

      Если с википедии копируешь хоть стер бы ))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 сентября 2016, 18:41

      моуриньо хапает снова....

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      Рейтинг: +39

      smertn1k 18 сентября 2016, 18:24

      его методы игры в футбол устарели .С такими футболистами МЮ,им надо тренера,который играет в атакующий футбол

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