Моуринью впервые за 10 лет потерпел три поражения подряд

В матче 5-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях уступил «Уотфорду» со счетом 1:3. Данное поражение стало третьим подряд для «красных дьяволов» под руководством Жозе Моуринью. Ранее подопечные португальского специалиста уступили «Манчестер Сити» (1:2) и «Фейеноорду» (0:1).

Таким образом, Моуринью впервые за 10 лет потерпел поражения в трех официальных матчах подряд. Напомним, последний раз это происходило в 2006 году, когда португалец возглавлял «Челси».