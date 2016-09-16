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    Карпин считает, что «Челси» победит «Ливерпуль» со счетом 2:1

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин уверен, что в предстоящем матче 5-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» одержат победу хозяева.

    «Победит «Челси» со счетом 2:1, и думаю, что Коста забьет. Удалится или нет? Пускай удаляется, мы же прогнозируем не его удаление.

    «Челси» на данный момент – более стабильная команда, даже по составу, если говорить о начале нынешнего сезона. Замен в основном составе практически нет, Конте четко все определил для себя. В «Ливерпуле» же есть проблемы даже с определением стартового состава», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.09.2016 21:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 17 сентября 2016, 07:38

      счет угадал. Вот бы рубрику Бубнов против Карпина:)))

      0
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 17 сентября 2016, 00:05

      Карпин ошибся...

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 17 сентября 2016, 00:02

      Валера верим!!!

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 16 сентября 2016, 23:03

      Да что ты говоришь!Обломись Валера.

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > джон базелон 17 сентября 2016, 00:51

      Мне нравится как работает Клоп но АПЛ ему не выйграть вынослевости после таких матчей не хвати

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      Рейтинг: +399

      kella 16 сентября 2016, 22:53

      Все будет наоборот!

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 сентября 2016, 22:50

      Уже ошибся Валера!

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