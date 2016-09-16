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    Кокорин: «В раздевалке после матча Луческу выразил разочарование»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о том, как наставник команды Мирча Луческу общался со своими подопечными после матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Маккаби» Т-А (4:3).

    «Отыграться со счета 0:3 минут за 10-15 — с этим можно только поздравить команду. Большие молодцы, что выиграли матч. Даже не вспомню, когда такое вообще было. Мы верили, что можем отыграться. Тяжелая игра, и вот этот счет не в нашу пользу был вызван нашими собственными ошибками. Наша команда была сильнее и проигрывала с такой разницей не по делу. Но забили голы и показали, кто что должен был показать. В раздевалке после матча Луческу выразил разочарование по поводу трeх пропущенных голов», — сказал Кокорин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.09.2016 10:38
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 сентября 2016, 13:21

      Надеюсь разочарование было 45-го размера и прилетело Кокоше точно в лоб.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 17 сентября 2016, 12:25

      Этого "Кокошу"с "Лодыркиным" гнать давно пора...

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > 1bear 26 сентября 2016, 21:48

      Давай к нам в ЦСКА Коку . Ау нас и так напов не хватает .)

      0
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      Рейтинг: +39

      susanin62 16 сентября 2016, 20:03

      Кокорина в аренду в Гибралтар или Андорру! Это его уровень.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 сентября 2016, 16:40

      Он ещё интервью даёт. Молчал бы уж

      2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 16 сентября 2016, 14:31

      Таких, как Кокорин в ПФЛ и региональных лигах пруд пруди! Знаю о чем говорю, сам играл. Пора уже заменить его и никогда не выпускать, или продать наивным китайцам.

      3
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      Рейтинг: +145

      Danjer 16 сентября 2016, 12:12

      Я вообще не могу много-го понять!!!Лодыгин толи там кому - то лижит???он ,как вратарь столько сделал не простительных ошибок,в пекло такого вратаря!!!А Сашка Керж,при всем уважении,от него все меньше и меньше толку!!!Джорджович,вы вспомните чтоб футболист вышедший на замену так часто забивал??надо дать Луке шанси убрать Лодыгина,слышком уж он нервный!!!!!!нельзя,не то что в ЛЕ допускать такие ошибки,их вообще нельзя допускать,тем более что входит в норму Лодыгина,почти постоянно!!!!

      8
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      Рейтинг: +11234

      alp > Danjer 16 сентября 2016, 13:09

      про лодыгина согласен! как только ему мяч отдают у меня сердце останавливается - сука, щас пас сопернику отдаст!!

      7
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      Рейтинг: +145

      Danjer > alp 17 сентября 2016, 11:17

      Вот-вот)))

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 сентября 2016, 11:47

      Для Кокорина пора ввести телесные наказания.

      15
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 16 сентября 2016, 11:39

      Странная школа у Лодыгина. Почему не одной левой рукой выбивал мяч с девятки?Достаточно несколько игр постоять в рамке,чтобы понять: одной рукой быстрее и дальше тянешься за мячом,чем двумя!

      4
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 16 сентября 2016, 11:27

      Самое слабое звено Кокорин и Ладыгин. Кокорин ты когда научишься играть? 8 ляпов за первый тайм -это позор. Занесенный в ворота мяч -дурка. Мои пацаны играют лучше .

      8
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      Рейтинг: +67

      Ramiras 16 сентября 2016, 11:26

      Кокорина на лавку - это бревно не умеет играть и обыгрывать соперника

      8
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