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    Наставник «Хапоэля»: «Все, что мы запланировали, в матче с «Интером» сработало»

    Наставник «Хапоэля» из Беэр-Шевы Барак Бахар дал оценку игре своих подопечных в матче с миланским «Интером». Напомним, что встреча проходила в рамках 1-го тура группового раунда Лиги Европы и завершилась выездной победой израильтян (2:0).

    «Перед игрой я публично заявил, что мы готовы к «Интеру». Все, что мы запланировали, в этом матче сработало. Я очень доволен этим фантастическим результатом. «Интер» — великолепная команда, но мы заставили их сыграть плохо. Тем не менее миланцы остаются командой топ-уровня», — сказал он.

    Источник: Football Italia

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    16.09.2016 07:25
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