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    Джорджевич: «Я очень-очень устал. Не столько физически, сколько эмоционально»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениям после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива (4:3).

    – Сегодня мы доказали, что возможно все. Было тяжело при счете 3:0, но после первого забитого мяча мы подумали, что сумеем это сделать. Конечно, помогла красная карточка, и мы довели дело до конца.

    – Вы все выходите очень спокойными. Эмоции остались на поле?

    – Я очень-очень устал. Не столько физически, сколько эмоционально. Я очень рад, что мы добились такой важной победы. Но теперь все – работаем дальше.

    – Можете вспомнить свой забитый мяч?

    – Я знал, что, когда Жулиано с мячом, он сделает хорошую подачу. Ждал от него заброса, когда вошел в штрафную. К счастью, он получился отличный.

    – Для вас это уже добрая традиция забивать решающий мяч?

    – Для каждого игрока лучшее, что есть в футболе, – это победный мяч. У меня это получилось во второй раз в сезоне. Надеюсь, будут еще.

    – То есть Джорджевич – это джокер?

    – Ну, может быть, сейчас – да, – сказал Джорджевич.

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.09.2016 01:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 16 сентября 2016, 11:22

      Лука, болельщики тебя оценили и полюбили.Место в основе обеспеченно. Будешь забивать будешь любимцем Питера.

      2
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 16 сентября 2016, 08:16

      Красавчиком бы был, если бы 2 гола и пас, или 2 паса и гол. А так просто жадина с процентом реализации голевых моментов - 33%!!

      -2
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 16 сентября 2016, 07:42

      Два момента пожадничал, а так бы вынесли с крупным счетом!

      4
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      Рейтинг: +3937

      Kollljan 16 сентября 2016, 07:06

      Пожалуй, Кержакову пора понять, что его поезд уже ушёл.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 16 сентября 2016, 03:27

      красавчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ekip2025 16 сентября 2016, 02:16

      Джокеривич

      0
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