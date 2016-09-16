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    Арвеладзе: «Я никогда не был свидетелем такого матча и надеюсь, что больше не стану»

    Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита» (3:4).

    «Не понимаю логику нового правила, по итогам которого нашего игрока удалили и назначили свободный удар в наши ворота. Нужно просто признать, что это случилось. Из-за нового правила мы были наказаны арбитром дважды. Когда рефери хочет показать вторую желтую карточку, то ему надо остановить игру, удалить игрока и возобновлять матч.

    Что я сказал игрокам в раздевалке? Я ничего не говорил. В качестве тренера я никогда не был свидетелем такого матча и надеюсь, что больше не стану. Это был очень плохой день для меня», – сказал Арвеладзе.

    Источник: ФК «Маккаби»

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    16.09.2016 00:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 сентября 2016, 09:36

      Невероятно.

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 16 сентября 2016, 06:28

      Это было космически

      2
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 16 сентября 2016, 05:49

      3 команды взяли рейтинговые очки-это хорошо!так держать ! на следующий сезон наших надеюсь будет больше в кубках играть. и Спартак не будет больше вылетать от всяких там ........

      1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 16 сентября 2016, 04:57

      Спасибо, Зенит! За Кайрат отквитались по-ходу)

      1
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      Рейтинг: -145

      Zenit-2010 16 сентября 2016, 03:27

      Рано радовался после 3-0

      2
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      Рейтинг: +6007

      GoldPlayFIFARus9 16 сентября 2016, 02:33

      Игрок сфолил, заработав вторую желтую - то есть красную карточку, но матч продолжился, чтобы не сбивать ритм атаки. В июле 2016 года ввели пару новых правил, одно из них мы увидели сегодня - если игрок, который сфолил на красную карточку, но продолжил играть, помешает при голевом моменте - игрока удаляют, а на месте помехи назначается свободный удар. То есть по сути,его нет на поле, это как невидимое бревно бы мяч выбило, потому и свободный)

      0
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      Рейтинг: +332

      семечкин > GoldPlayFIFARus9 16 сентября 2016, 09:01

      в таком случае игрок должен знать о том, что всякое следующее касание мяча приведёт к свободному....
      хорошее правило.... только наших надо с ним ознакомить, хотя бы на примере Зенита....

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 16 сентября 2016, 01:35

      Лан тебе, Шота. Лишь бы тебе поныть, Шота. Да, карточка без свистка, плюс свободный. Понимаешь, Шота, судья оказался человеком творческим. Ну, решил поэкспериментировал он немного. Так, эксперимент же успешно удался!!! Радоваться надо творческим людям, Шота, а ты их критикуешь почем зря. Злой ты, Шота.

      -3
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      Рейтинг: +21

      Montenegro88 16 сентября 2016, 00:46

      Рано радовался! теперь хлебай кислые щи!

      1
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