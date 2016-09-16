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    Моуринью: «Фейеноорд» забил из офсайда»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:1).

    «Я не хочу говорить об отдельных игроках. Некоторые сыграли свои первые минуты в сезоне. Очевидно, кто-то выступил лучше других, но нельзя судить по одной игре.

    Мы всегда хотим победить, соперник пытался не проиграть. Мы старались давить, их игра стала немного разваливаться, и именно в этот момент мы проиграли матч. Вдвойне не повезло, ведь забили они из офсайда», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    16.09.2016 00:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 16 сентября 2016, 11:57

      Задолбал ты,нытик сраный. Сколько еще можно позориться???Оставил Швайнштагера вне состава,не взял Мхитаряна. И ноет что соперник забыл с оффсайда. Из тебя даже физрук не о чем,куда уж тренер МЮ. Таким составом,такими трансферами они должны сразу показать кто фаворит в ЛЕ. Испортил все и ноет еще.

      3
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 16 сентября 2016, 11:30

      Тренер ни о чем, и как шоумен выдохся.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 сентября 2016, 10:37

      Ван Галл так не ныл да и играли получше походу не долго ему сидеть в Манчестере тогда кто следующий? может пора вернуться Сэру Алексу!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 сентября 2016, 09:59

      В матче МС пенальти не дали , в матче с Феиноордом из офсайда забили ! Может Моуринью пора поменять профессию ? Будет ставить пенальти и голы из офсайда не засчитывать , плохому танцору всегда что то мешает !

      1
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 16 сентября 2016, 09:31

      Бла, бла, бла.

      1
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 16 сентября 2016, 08:22

      105 оправдывают надежды

      0
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      Рейтинг: +216

      Daxa09 16 сентября 2016, 07:41

      Да МЮ тупо сливают этот турнир им не нужен просто в открытую не могут об этом сказать

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Daxa09 16 сентября 2016, 09:00

      От лишних денег никто не откажется... как еще нужен

      0
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 16 сентября 2016, 07:32

      Лучше вы бы забивали а не сливали

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 сентября 2016, 07:05

      Ну даже и забили из офсайда, при этом вы должны были забить 3 ,если вы МЮ.

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 16 сентября 2016, 05:59

      Они сливать будут ээтот

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