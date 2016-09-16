Моуринью: «Фейеноорд» забил из офсайда»

Задолбал ты,нытик сраный. Сколько еще можно позориться???Оставил Швайнштагера вне состава,не взял Мхитаряна. И ноет что соперник забыл с оффсайда. Из тебя даже физрук не о чем,куда уж тренер МЮ. Таким составом,такими трансферами они должны сразу показать кто фаворит в ЛЕ. Испортил все и ноет еще.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче первого тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:1).
«Я не хочу говорить об отдельных игроках. Некоторые сыграли свои первые минуты в сезоне. Очевидно, кто-то выступил лучше других, но нельзя судить по одной игре.
Мы всегда хотим победить, соперник пытался не проиграть. Мы старались давить, их игра стала немного разваливаться, и именно в этот момент мы проиграли матч. Вдвойне не повезло, ведь забили они из офсайда», – сказал Моуринью.