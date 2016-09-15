Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу остался недоволен Кокориным

    Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу сказал, что остался недоволен действиями нападающего Александра Кокорина в матче против «Маккаби» (4:3).

    «Кокорин первый тайм сыграл очень слабо, но я оставил его на поле. Очень много потерь – он упустил мяч в контратаке и нам забили. Сегодня не самая лучшая его игра, хотя он и забил. Честно говоря, я недоволен. Он талантливый игрок, фактически без изъянов, техничный. К сожалению, он еще этого не раскрыл. Жду от него намного большего», – отметил специалист.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2016 23:36
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 16 сентября 2016, 19:25

      Кокорин вообще доска не принять не отдать не ударить. Не готов он к стартовому составу. Зениту нужно продать Кокорина и Дзюбу и за эти деньги которые они получают можно купить штук пять неплохих футболистов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 сентября 2016, 09:56

      А Кокорин сам то хоть в курсе, что от него ещё чего-то ждут? Метлу ему в руки, и пусть метёт листья в Удельном парке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 сентября 2016, 08:39

      Только начал это понимать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 16 сентября 2016, 07:48

      надейся и жди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3937

      Kollljan 16 сентября 2016, 07:08

      Кокорина нужно списать в утиль, а то он таких бед натворит...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 16 сентября 2016, 06:49

      Справедливая оценка! Ничего не скажешь.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 сентября 2016, 04:59

      Цыган олнозначно отправит Кокошу в Зенит-2))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 16 сентября 2016, 04:22

      Мы уже давно ждём !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 16 сентября 2016, 03:57

      растет новый Сычев(((

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 > никита голоян 16 сентября 2016, 04:33

      Уже вырос. Скоро на пенсию. )))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 16 сентября 2016, 02:51

      Им и в Динамо были недовольны и в сборной,вопрос один,на хрена покупали?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      pashok_shatalov > bombardir70 16 сентября 2016, 07:35

      Паспорт и надежда, что раскроется.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11