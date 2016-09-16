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    Гол Жоаозиньо принес «Краснодару» победу над «Зальцбургом»

    В матче перового тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Зальцбург» благодаря голу Жоаозиньо – 1:0. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 00:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 16 сентября 2016, 08:35

      надеюсь смена тренера пойдет на пользу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 сентября 2016, 07:43

      С поюедой!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 16 сентября 2016, 07:22

      в еврокубках молодцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 16 сентября 2016, 06:53

      так держать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 16 сентября 2016, 05:26

      Поздравляю ФК Краснодар и болельщиков.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 16 сентября 2016, 04:40

      Молодцы

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 16 сентября 2016, 01:54

      Может ещё Кононов вернется

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 сентября 2016, 01:19

      Молодцы, Краснодар не подводит

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Texac777 16 сентября 2016, 01:19

      Молодца

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 16 сентября 2016, 00:14

      Грамотно и спокойно. Молодцы!

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