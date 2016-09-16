Гол Жоаозиньо принес «Краснодару» победу над «Зальцбургом»

надеюсь смена тренера пойдет на пользу
В матче перового тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Зальцбург» благодаря голу Жоаозиньо – 1:0. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
В матче перового тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Зальцбург» благодаря голу Жоаозиньо – 1:0. Этот мяч мы предлагаем вашему вниманию.
надеюсь смена тренера пойдет на пользу
в еврокубках молодцы
так держать
Поздравляю ФК Краснодар и болельщиков.
Молодцы
Может ещё Кононов вернется
Молодцы, Краснодар не подводит
Молодца