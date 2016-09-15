Лига Европы. «Сассуоло» разгромил «Атлетик», «Рапид» одолел «Генк»

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы «Атлетик» пропустил три безответных мяча от «Сассуоло». Авторами голов стали Лирола, Дефрель и Политано.

В другой встрече группы «Рапид» обыграл «Генк».

Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 1-й тур

Рапид (Австрия) – Генк (Бельгия) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бэйли, 29; 1:1 – Шваб, 51; 2:1 – Жоэлинтон, 59; 3:1 – Колли, 60 (в свои ворота), 3:2 – Бэйли, 90 (с пенальти).

Сассуоло (Италия) – Атлетик (Испания) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лирола, 60; 2:0 – Дефрель, 75; 3:0 – Политано, 82.

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