«Маккаби» – «Зенит». Все голы

В матче первого тура группового этапа Лиги Европы между «Маккаби» проиграл «Зениту» со счетом 3:4. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Медунбянин, 26;

2:0 – Кьяртанссон, 50.

3:0 – Медуньянин, 70.

3:1 – Кокорин, 76;

3:2 – Маурисио, 84;

3:3 – Жулиано, 86;

3:4 – Джорджевич, 90.