«Маккаби» – «Зенит». Все голы

Диву даюсь почему Зенит такой жадный судья их вытащил,а они ему и пробить по воротам Маккаби даже не дали, хотя судья в составе Зенита лучше всех играл, лучше уж кокорина точно, и свистеть и играть успевал.
В матче первого тура группового этапа Лиги Европы между «Маккаби» проиграл «Зениту» со счетом 3:4. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Медунбянин, 26;
2:0 – Кьяртанссон, 50.
3:0 – Медуньянин, 70.
3:1 – Кокорин, 76;
3:2 – Маурисио, 84;
3:3 – Жулиано, 86;
3:4 – Джорджевич, 90.