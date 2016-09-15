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    «Маккаби» – «Зенит». Все голы

    В матче первого тура группового этапа Лиги Европы между «Маккаби» проиграл «Зениту» со счетом 3:4. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Медунбянин, 26;

    2:0 – Кьяртанссон, 50.

    3:0 – Медуньянин, 70.

    3:1 – Кокорин, 76;

    3:2 – Маурисио, 84;

    3:3 – Жулиано, 86;

    3:4 – Джорджевич, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 22:12
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 16 сентября 2016, 06:47

      Диву даюсь почему Зенит такой жадный судья их вытащил,а они ему и пробить по воротам Маккаби даже не дали, хотя судья в составе Зенита лучше всех играл, лучше уж кокорина точно, и свистеть и играть успевал.

      -2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 сентября 2016, 00:13

      Вот это матч!!!

      0
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      Рейтинг: +107

      санек26 15 сентября 2016, 23:14

      парне вратарь вообще ни про Акинфеева скажу что не вратарь он вратари были чанов дасаев (яшин ) естественно еще много имен можно назвать но конифей (сори)это не вратарь сборной

      0
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym > санек26 15 сентября 2016, 23:36

      Смотря на твою писанину тебе лет 10, откуда тебе знать как стоял Дасаев, Яшин, Чанов, Краковский

      0
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      Рейтинг: +107

      санек26 > Rorschach krym 16 сентября 2016, 00:00

      уважаемый мне 38 смотрю футбол с 8ми лет болел с дедом за динамо киев потом развал жил в ставрополе болел за динамо (пока было) поверь я видел и читал про вратарей больше чем ты знаешь и можешь рассказать про вратарскую школу СССР

      -1
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      Рейтинг: +107

      санек26 > Rorschach krym 16 сентября 2016, 00:13

      что ты успкоился

      -3
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 15 сентября 2016, 23:13

      красавцы

      0
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      Рейтинг: +73

      Леонид К.. 15 сентября 2016, 23:00

      У Слоцкого есть две палочки выручалочки: Акинфеев и Дзагоев. У предводителя "приличной компании" есть одна - но какая! Это судья. Хозяева ещё не знали что он тайно симпатизирует их соперникам. Он твёрдо решил не дать приличной компании опозорить Родину. И игрока - выгнал, и спорный, диковинный штрафной назначил. Ни одна из наших провинциальных команд не пользуется такой благосклонностью: ни европейском, ни на российском уровне. А Новосельцев появился на поле, но в самом конце матча и только для того, что бы показать, какой он красивый. Я эпизоды смотрел.

      -2
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Леонид К.. 15 сентября 2016, 23:06

      4 мяча как забили ? судья заносил ?

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 22:56

      Джорджевич красава!

      -1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 15 сентября 2016, 22:46

      да уж ... валидольная игра вчера коней , сегодня бомжей .... короче МОЛОДЦЫ ....

      3
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      Рейтинг: +58

      Nooki 15 сентября 2016, 22:40

      Судья все сделал правильно ))) Преимущество не должно применяться в ситуациях с очень грубой игрой, жестокостью или возможным вторым предупреждением, кроме случаев, когда есть чёткая возможность забить гол. Судья должен удалить игрока, когда мяч в следующий раз выйдет из игры, но если игрок сыграет в мяч или вступит в единоборство/помещает оппоненту, судья останавливает матч, удаляет игрока и возобновляет игру свободным ударом

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 15 сентября 2016, 22:35

      Мужики, матч не смотрел. Объясните что это было со 2м голом Зенита? WTF ваще? Пенальти со стенкой или что? Первый раз в жизни такое вижу!!!!!

      0
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      Рейтинг: +12

      artbar > Алексей1988 15 сентября 2016, 22:37

      это называется свободный удар

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Алексей1988 15 сентября 2016, 22:54

      Свободный удар, - только через касание другого игрока (по воротам не идёт!). Весьма необычная ситуация в штрафной. Последний раз такое видел, когда Шовковский (Д. Киев) взял в руки мяч от своего. Тогда они тоже получили шарабан.

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Дон Посей 15 сентября 2016, 23:08

      Раньше да, когда вратарь брал в руки мяч после паса своего одноклубника, ставили свободный, практики такой давно тоже не видел.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 15 сентября 2016, 22:33

      Это пипец какой то,эмоции через край,а если коротко: 80 минут позора и 15 минут феерии.ЗЕНИТ с победой!!!!!!!

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