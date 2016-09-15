Головин: «В матче с «Байером» мы поняли, что терять нечего и побежали в атаку»

Вот это реально показывает на каких низкиз скоростях у нас играют обсалютно все команды, в лч такое не прокатывает.. Пока у нас и будут пешком по полю ходить в лч ничего не добьемся.
Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился наблюдениями от гостевого матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).
— Первые 15 минут были очень тяжелыми. Но результат получился хорошим для выездной игры. Конечно, хотелось победить, при счете 2:2 стремились забить, но результат все равно хороший.
— Как готовились к «Байеру», как разбирали игру команды, на что указывали тренеры?
— Мы готовились к тому, что команда будет атаковать, в основном через середину, меньше через фланги. Плюс у них есть небольшая проблема в том, что они атакуют всеми силами и могут не успевать возвращаться. Хотели сыграть на их ошибках.
— Что произошло в первые 15 минут?
— В Лиге чемпионов совсем другие скорости. Не успели перестроиться, но потом пришли в себя.
— За счет чего удалось переломить плохо складывающийся поединок, как получилось за две минуты забить два красивых гола?
— Все поняли, что терять нечего, побежали в атаку, начали играть более рискованно. Терять особо было нечего.
— По-твоему мнению, какой эпизод матча был ключевыми?
— Когда забили первый гол, подумал, что мы процентов на 90 сравняем. Все вдохновились и начали играть по-другому.