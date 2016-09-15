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    Головин: «В матче с «Байером» мы поняли, что терять нечего и побежали в атаку»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился наблюдениями от гостевого матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером» (2:2).

    — Первые 15 минут были очень тяжелыми. Но результат получился хорошим для выездной игры. Конечно, хотелось победить, при счете 2:2 стремились забить, но результат все равно хороший.

    — Как готовились к «Байеру», как разбирали игру команды, на что указывали тренеры?

    — Мы готовились к тому, что команда будет атаковать, в основном через середину, меньше через фланги. Плюс у них есть небольшая проблема в том, что они атакуют всеми силами и могут не успевать возвращаться. Хотели сыграть на их ошибках.

    — Что произошло в первые 15 минут?

    — В Лиге чемпионов совсем другие скорости. Не успели перестроиться, но потом пришли в себя.

    — За счет чего удалось переломить плохо складывающийся поединок, как получилось за две минуты забить два красивых гола?

    — Все поняли, что терять нечего, побежали в атаку, начали играть более рискованно. Терять особо было нечего.

    — По-твоему мнению, какой эпизод матча был ключевыми?

    — Когда забили первый гол, подумал, что мы процентов на 90 сравняем. Все вдохновились и начали играть по-другому.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    15.09.2016 16:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 16 сентября 2016, 13:02

      Вот это реально показывает на каких низкиз скоростях у нас играют обсалютно все команды, в лч такое не прокатывает.. Пока у нас и будут пешком по полю ходить в лч ничего не добьемся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 15 сентября 2016, 19:41

      не так уж и хреново, по сравнению с Ростовом...

      0
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 15 сентября 2016, 17:39

      Отскочили...

      -2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 15 сентября 2016, 17:05

      Головин, кстати, был не так плох. Может и получится из него игрок.

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 15 сентября 2016, 16:49

      А что раньше мешало это сделать!? Вам всегда нечего терять, потому что проигрываете постоянно в лиге чемпионов ...

      2
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