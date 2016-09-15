Роналду сравнялся с Месси и ван Нистелроем по количеству голов на групповом этапе Лиги чемпионов

Тут есть 2 фактора:
1. Роналду старше Месси
2. Месси хочет уехать в Аргентину
Так что пока не понятно, кто сможет установить окончательный рекорд, возможно всех времен.
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в матче со «Спортингом» (2:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов забил свой 50-й гол на данных этапах турнира. Столько же мячей значатся на счету Лионеля Месси и Рууда ван Нистелроя.
Лидером же по голам групповых этапов самого престижного клубного европейского турнира остается бывший нападающий «Реала» Рауль – 53 мяча.
За все время выступлений в Лиге чемпионов Роналду забил 93 гола.