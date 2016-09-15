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    Роналду сравнялся с Месси и ван Нистелроем по количеству голов на групповом этапе Лиги чемпионов

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в матче со «Спортингом» (2:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов забил свой 50-й гол на данных этапах турнира. Столько же мячей значатся на счету Лионеля Месси и Рууда ван Нистелроя.

    Лидером же по голам групповых этапов самого престижного клубного европейского турнира остается бывший нападающий «Реала» Рауль – 53 мяча.

    За все время выступлений в Лиге чемпионов Роналду забил 93 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 07:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 15 сентября 2016, 10:19

      Тут есть 2 фактора:
      1. Роналду старше Месси
      2. Месси хочет уехать в Аргентину
      Так что пока не понятно, кто сможет установить окончательный рекорд, возможно всех времен.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 15 сентября 2016, 08:35

      всё ещё впереди

      -1
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