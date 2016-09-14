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    Арвеладзе: «Я считаю «Зенит» клубом уровня Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Маккаби» из Тель-Авива Шота Арвеладзе поделился ожиданиями накануне матча первого тура Лиги Европы против «Зенита».

    «Чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы, нам пришлось проделать долгий путь. Мы хотели вернуться в еврокубки и посмотреть, на каком уровне мы находимся.

    Лучшая команда в нашей группе – это «Зенит», который я считаю клубом уровня Лиги чемпионов. Я очень рад встретиться с ними, последний раз я был в Петербурге, когда окончил школу. Также с нетерпением жду встречи с Луческу. Наша цель – выйти в плей-офф», – сказал Арвеладзе.

    Матч «Маккаби» – «Зенит» состоится в четверг, 15 сентября. Начало – в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Маккаби»

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    14.09.2016 21:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +332

      семечкин 15 сентября 2016, 23:49

      интересно, что сказал Шота после матча?

      -1
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