Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Проблема в том, что у нас не так много игроков, как мне хотелось бы»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Макккаби» из Тель-Авива рассказал о работе с командой и поделился мнением о составе.

    – Я работаю с грамотными футболистами, работаю в хороших условиях. Они поняли мою потребность в том, что мы должны менять игру и отношение к тренировочному процессу. Поняли, что нужно отказаться от идеи игры, которая была в прошлом, поскольку тех игроков, которые ее диктовали, сейчас фактически нет. Тогда команда играла очень хорошо в обороне, строила игру на контратаках.

    Мы же строим игру на увеличении атакующих действий, в этом принимает участие большая группа игроков. Мы используем все зоны на поле, а не только одну. Обязанность забивать голы одинаково ложится на всех, а не только на одного-двух футболистов. Ясно, что игра базируется на определенной философии и нужно соблюдать принципы ее ведения. Обязательно должны быть синхронные действия атакующих игроков. Верим, что такой тип игры придаст уверенность нашим футболистам и не только им. Проблема в том, что их у нас не так много, как мне хотелось бы. Сейчас проводим матчи через два дня на третий, три дня на четвертый, и это может создать определенные проблемы. Нужно быть внимательными к восстановлению каждого игрока. Ждем травмированных, которые должны как можно быстрее начать работать в общей группе.

    – Кто самый опасный игрок «Маккаби»?

    – Если хотите узнать мое мнение об игроках и их параметры, я вам могу все рассказать. У них есть хорошие игроки: мне нравится Миха, Тиби, который не будет играть, Игьебор, который выделяется на поле. Не знаю, как будет выглядеть Кьяртанссон, которого они приобрели, но в том матче, что я видел, он был достаточно убедителен, – сказал Луческу.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 21:07
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 сентября 2016, 21:07

      Цыган опять звездит, лучше бы команду серьезнее подготовил к матчу с евреями.....надо быстро выравнивать игру и побеждать.....удачи Зеньке))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 15 сентября 2016, 19:15

      Перевожу слова Луческу - "Зенит" выиграет на классе и без напряга

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 15 сентября 2016, 00:01

      Мирча тоже и у нас говорил, но надеюсь все получится ведь состав не на столько и плох

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 14 сентября 2016, 23:26

      а куда ты смотрел когда трансферное окно было открыто???

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > TY13R 15 сентября 2016, 00:08

      Как будто он всё решает...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +143

      Essence 14 сентября 2016, 23:15

      кто бы ему время дал на натаскивание молодежи...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 14 сентября 2016, 21:50

      Из Зенита 2 возьми ,в чём проблема?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > опус 2 14 сентября 2016, 22:26

      лучше из ДИНАМО(санкт-петербург)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > опус 2 15 сентября 2016, 00:09

      Проблема что они не дотягивают до основного состава...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 14 сентября 2016, 21:29

      SYUeufgfhlkl//

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 14 сентября 2016, 21:25

      На каждую позицию по два футболиста есть, не совсем равноценных правда.
      Вот у Ростова еле состав набирается.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Fju-2 15 сентября 2016, 00:10

      Луческу максималист...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 14 сентября 2016, 21:16

      еще надо десятка 2

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11