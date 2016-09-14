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    Александр Кержаков: «Настроение боевое, приехали побеждать»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о настроении команды в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива.

    –Настроение у всех боевое. Это первый матч Лиги Европы. Мы приехали сюда побеждать. Да, погодные условия отличаются от тех, что сейчас в Петербурге, но хорошо, что ко времени начала матча сядет солнце и будет немного полегче. А в целом, условия проживания хорошие.

    – Какие ассоциации у вас с Израилем? Вы здесь уже были?

    – Да, я здесь уже в четвертый раз. Один раз были с «Зенитом» на Кубке Первого канала зимой 2014 года и дважды я играл в составе сборной России – один раз неудачно, мы уступили, а во второй раз выиграли 4:0. Сложно сравнивать приезд в составе национальной сборной и в составе клуба. Самое главное, что Израиль – это страна, где любят футбол, ходят на футбол и хорошо болеют за свои команды. Главное – это атмосфера на стадионе. Все, чтобы показывать хороший футбол, здесь есть,

    – У вас большой опыт выступления в еврокубках. Вам удобнее начинать на выезде или дома?

    – Так получается, что с географической точки зрения мы все свои матчи за всю историю начинали и заканчивали на выезде, так что мне не с чем сравнивать. Самое главное, что команда хорошо готова, мы приехали побеждать и должны создать задел на будущее, чтобы успешно пройти групповой этап Лиги Европы, – сказал Кержаков.

    Источник: ФК «Зенит»

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    14.09.2016 20:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24

      seawave 15 сентября 2016, 14:38

      Саша, забей сегодня пару мячей!Ну или хет-трик)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 14 сентября 2016, 21:42

      голеодор!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 20:31

      Саня забей евреям!

      2
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