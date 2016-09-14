Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Оскар Гарсия: «Краснодар» – команда высокого уровня и трудный соперник»

    Главный тренер «Зальцбурга» Оскар Гарсия поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Лиги Европы против «Краснодара». По мнению наставника, перестановки в тренерском штабе российского клуба не будут иметь большого значения, так как «Краснодар» – команда высокого уровня.

    «Любые перестановки в тренерском штабе – это шанс для игроков, которые не играли при прежнем тренере. Они хотят показать новому тренеру, что заслуживают играть и продемонстрировать всe, на что способны. Но я убежден, что в завтрашнем матче это не будет иметь значения, так как нынешний наставник прекрасно знаком с командой и игроками. Как бы ни было, «Краснодар» – команда высокого уровня и трудный соперник», – заявил Гарсия.

    Напомним, матч состоится 15 сентября, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зальцбург»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 18:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11