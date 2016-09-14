Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кулик: «Думаю, у Акинфеева получится сыграть на ноль с «Байером»

    Бывший нападающий ЦСКА Владимир Кулик высказался по поводу предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между армейцами и «Байером». По словам Кулика, если красно-синие подошли к матче с немцами в хорошей форме, они могут рассчитывать на положительный результат.

    «Нас ждет сегодня интересный футбол. «Байер» будет больше атаковать, ЦСКА, соответственно, будет больше времени уделять обороне. Если «армейцы» функционально готовы к Лиге чемпионов, то результат будет положительным. В любом случае «Байер» нужно обыгрывать. Почему бы Акинфееву не сыграть на ноль? Думаю, что у него это получится. Конечно, хочется, чтобы команда вышла в плей-офф. Будем на это надеяться», – сказал Кулик.

    Матч начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2016 16:35
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 сентября 2016, 20:31

      Если ЦСКА забьёт больше чем Игорёха пропустит, то пусть пропускает хоть полную авоську.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 сентября 2016, 19:30

      Удачи нашим ребятам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 сентября 2016, 18:29

      Последние года 3 Акинфеев не сыграл ни одного "сухого" матча в ЛЧ! В этот раз трешку огребет и ни о какм "сухаре" речи быть не может! Слуцкий в своем интервью дал понять, что он матч проиграл до игры!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Serjoga 14 сентября 2016, 19:44

      Сынок, в последний раз Акинфеев не пропускал в ЛЧ 1 ноября 2006г. в Лондоне Арсенал - ЦСКА 0:0, ага.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Aztec58 14 сентября 2016, 20:30

      Сезон 2011/2012: ЦСКА-Трабзонспор 3:0; 0:0. Так что "папочка" лучше изучай и запоминай историю матчей ЛЧ. Я написал ГОДА 3, а не 3 ГОДА! Так что 4 года ближе к истине. И не строй из себя умника ВЕЛИКОГО в футболе! АГА?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      susanin62 14 сентября 2016, 18:22

      Нет, традиция нерушима.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 14 сентября 2016, 17:08

      он же в лч пропускает уже в 36 матче подряд, зачем нарушать традицию?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11