Мхитарян несчастен в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян расстроен текущим положением дел в клубе. Основное переживание футболиста вызывает отсутствие четкой роли на поле. Игрок разочарован в наставнике манкунианцев Жозе Моуринью после своего дебютного матча в стартовом составе против «Манчестер Сити» (1:2).

Основной причиной недовольства армянского полузащитника является тактика португальского специалиста, по которой команда играет в три нападающих.