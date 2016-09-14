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    Мхитарян несчастен в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян расстроен текущим положением дел в клубе. Основное переживание футболиста вызывает отсутствие четкой роли на поле. Игрок разочарован в наставнике манкунианцев Жозе Моуринью после своего дебютного матча в стартовом составе против «Манчестер Сити» (1:2).

    Основной причиной недовольства армянского полузащитника является тактика португальского специалиста, по которой команда играет в три нападающих.

    Источник: The Sun

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    14.09.2016 14:09
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 16 сентября 2016, 09:34

      Ларек с шаурмой на Олд Траффорд поставить, глядишь заиграет нормально.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 15 сентября 2016, 22:46

      да утка,всем он доволен,че за бред!)в МЮ все игроки довольны,пока не проданы)а с сити Генри ничего не показал к сожалению!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 20:24

      Сам выбрал, ага.

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 14 сентября 2016, 19:09

      я может туплю, но по-моему МЮ сейчас играет в одного напа, нет? Там прямо вот классические 4-2-3-1 же!
      Так-то можно и про реал и про Баварию сказать, что они в 3 напа все играют... Но ведь инсайды не напы, они инсайды! И Мхитарян инсайд и не попадает в состав не по позиции, а потому что Маур выбирает Марсьяля или Эреру или Мату...

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 14 сентября 2016, 18:44

      То,что ты не можешь вписаться в схему,это твои проблемы,у маура проблем с заменой тебе нет,это у тебя проблемы с попаданием в состав.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 14 сентября 2016, 18:36

      ЗАГОЛОВОК ДЛЯ ДЕТСКОГО САДА...ПОСМОТРИ ДАЛЬШЕ ..ЧТО БУДЕТ

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 сентября 2016, 18:28

      ну а что он думал? там тебе не Боруссия против Шалке и Аугсбурга. АПЛ это скорость. даже скоростная Боруссия не такая. у них чемпионшипе скоростя приличные не говоря а АПЛ. надо работать чтоб пробиться в основу а не просто обижаться

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 14 сентября 2016, 18:06

      в 3 напа - Моур украл тактику у Луиса Энрике

      -1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 14 сентября 2016, 17:56

      В арену в Дортмунд зимой поедет

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 14 сентября 2016, 17:47

      Армяни вечно недовольные

      -2
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