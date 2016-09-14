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    Колосков: «Ростов» сыграл с «Баварией» не на своем уровне»

    Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о прошедшем матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» разгромила «Ростов» со счетом 5:0. По словам Колоскова, этот матч будет хорошим уроком для дончан.

    «Уровень «Ростова» выше, конечно, мы это видели по игре с «Аяксом». И первая игра, и вторая показали высокий потенциал команды. Я бы не сказал, что сейчас надо делать какие-то негативные выводы. Конечно, 0:5 – это слишком много. Полагаю, что пенальти, второй гол, конечно, расстроил футболистов «Ростова». Была попытка сыграть активно, но с «Баварией» это не проходит. Поэтому, думаю, хорошим уроком будет для футболистов и тренеров, и полагаю, дальше «Ростов» сумеет более эффективно использовать свой потенциал. На это рассчитываю, во всяком случае», – заявил Колосков.

    Источник: Р-Спорт

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    14.09.2016 13:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +837

      eleng 14 сентября 2016, 16:58

      Да все нормально, ну проиграли крупно, перегорели, переволновались, ещё впереди 5 матчей. Бердыев на следующую игру настроит команду, нормально все будет.

      3
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      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > eleng 14 сентября 2016, 19:06

      надо в следующую игру у псв обязательно выигрывать

      3
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 сентября 2016, 16:53

      Ну началось... А на своем уровне не 5, а 4 пропустили бы? Или даже выиграли бы? ))) Ростов - это середняк РФПЛ, а Бавария - это ТОП мировой!!! Проиграли и проиграли, смотрелись неплохо. Сейчас даже противно читать такие интервью, типа "Ростов не в полную силу играл и бла бла бла".

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 14 сентября 2016, 16:52

      При полном попустительстве властей и спортивных "боссов" разобрали Ростов на запчасти.Кто-то скажет: Рынок,частная собственность...Да,это так,но когда фермеры на тракторах поехали жаловаться в Москву,то некоторых так отделали,что рынок не горюй! Целенаправленное вредительство произошло в Ростове.Со временем узнаем всё.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 сентября 2016, 15:49

      Даже тренер Селтика говорит,ничего страшного(7-0).Так Селтик знают все,а Ростов?

      5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 14 сентября 2016, 15:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Снесли немцы автобус!

      -5
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      Рейтинг: +767

      товрос 14 сентября 2016, 15:02

      во первых Бавария конечно сильнее,ну и здоровенный стадион гнал БАВАРИЮ вперед.На таких стадионах РОСТОВ не играл.Все самое интересное впереди!!!

      5
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      Рейтинг: +127

      2238331 14 сентября 2016, 14:38

      Колосков прав! Вчера брака было больше обычного. Но первый тайм обнадежил.)))

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 сентября 2016, 14:28

      Все сыграли на своем уровне. И Ростов и Бовария. Не может Жигуль тягаться с Мерседесом. А в нашем чемпе, только жигули, все, кроме спартака. Спартак- горбатый Запорожец...

      -2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 сентября 2016, 14:09

      Это уровень Ростова. Класс каждого отдельного игрока Баварии выше Чем у Ростова и никакая магия Бердыева здесь не поможет.

      -1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 14 сентября 2016, 14:02

      Перегорели! Чего все и боялись! Но теперь я уверен всё устаканится и Ростов думаю должен занять в группе законное 3-е место и дальше выступать в Европе!

      2
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